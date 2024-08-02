Илья Марсов завоевал две медали международных соревнований по пулевой стрельбе

[ Спорт ]

Вологжанин Илья Марсов завоевал две медали международных соревнований по пулевой стрельбе. «Кубок Республики Беларусь» проходит в Минске на базе спортивно-стрелкового комплекса имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко с 30 июля по 4 августа. В соревнованиях принимают участие около 160 спортсменов из России, Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана.

Вологодскую область на турнире представляет мастер спорта международного класса Илья Марсов.

В упражнении ВП-60 вологжанин занял 3 место. В упражнении ВП-ПС Илья Марсов в паре с Виолеттой Бирюковой завоевал серебро.

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