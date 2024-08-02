Известного вологодского бодибилдера обвиняют в провокационном ДТП

[ Происшествия ]

Человека, похожего на известного вологодского бодибилдера Андрея Никонорова, обвиняют в создании аварийной ситуации на дороге. После аварии он вышел из своего «Мерседеса» и ударил по лицу второго участника ДТП. Авария произошла сегодня в Вологде на Горбатом мосту.

Судя по кадрам с видеорегистратора, около отеля Мартон Вологда, бодибилдер на Мерседесе пытался протиснуться между автомобилями в месте, где дорога сужается из-за ремонтных работ, однако его не пропустили.

Уже на Горбатом мосту он догнал своего «обидчика» и попытался вытеснить автомобиль на встречную полосу, однако получил удар в левый бок, из-за чего его машину развернуло поперек дороги.

После аварии он вышел из автомобиля и ударил по лицу второго участника аварии. Известно, что из-за ДТП на мосту образовалась огромная пробка.

С обстоятельствами происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

 

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