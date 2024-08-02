Летние кинопоказы стартуют в Череповце

Компания «Ростелеком» приглашает любителей кинематографа на летние кинопоказы под открытым небом в парке культуры и отдыха «Соляной сад» в Череповце. Мероприятия будут проходить каждый день, а по субботам гостям будет предоставлен контент от Wink.ru.

«В видеосервисе “Ростелекома” Wink представлены фильмы на любой вкус. Для летних кинопоказов мы выбрали семейный контент. Это отличная возможность провести время с близкими и насладиться магией кино под открытым небом. Лишь бы погода не подвела», - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

3 августа в 15:10 череповчане увидят семейную мелодраму «Счастье в конверте» (12+). Это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений. Первая новелла знакомит зрителей со старыми боевыми товарищами, желающими исполнить давнюю мечту. Вторая рассказывает о неравнодушной работнице вокзала, которая решает помочь одинокой бабушке, бессмысленно ожидающей ушедший поезд. Заключительная часть — о первокласснике из бедной семьи, который просит у Деда Мороза дорогую игрушку, но получает совсем другой подарок. Картина — режиссерский дебют звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Светланы Сухановой.

10 августа в 15:20 покажут мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» (6+). Действия разворачиваются в XIII веке. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

31 августа в 15:20 зрители приглашают на мультфильм «Князь Владимир» (12+). Это настоящее путешествие во времена правления великого князя Владимира Красно Солнышко. В это период происходят знаменательные для нашей Родины события: принятие христианства, объединение Руси, сближение с Византией, победоносная война с кочевыми племенами. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь.

«Благодаря партнерству с видеосервисом Wink череповецкий проект «Кинопарк» уже третий год удивляет горожан интересными фильмами», - пояснил куратор проекта «Кинопарк» в Череповце Максим Зубов.

Парк «Соляной сад» располагается по адресу: ул. М. Горького, д. 2, стр. 1. Вход свободный.