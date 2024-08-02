Фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды пройдет под Кирилловом

Фестиваль «Небо славян» состоится 10 и 11 августа в Кирилловском округе. События развернутся на территории пассажирского причала Кузино на реке Шексне, где расположился историко-этнографический комплекс «Застава князей Белозерских».
Гостей фестиваля ждет масштабная реконструкция, посвященная событиям времен Великого торгового пути «из варяг в персы». Участвовать будут клубы исторической реконструкции из разных регионов России.
В музыкальной программе представят известных фолк-исполнителей и исполнителей на народных инструментах. На берегу Шексны выступят певицы Ольга Фаворская и Велеслава Кузнецова, исполнительница старинной музыки и фольклора Варвара Котова, исполнитель фолк-музыки Олег Гетман, эстрадный исполнитель Владислав Малюкин, фолк-рок-группа «Сколот», мультиинструменталист Сергей Клевенский, виртуозная исполнительница на гуслях звончатых Ольга Васильева, Санкт-Петербургский Молодежный оркестр национальных инструментов «ТеремА», а также ансамбль «НевоМорье». На сцене выступят и вологодские коллективы: оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» под управлением Александра Султаншина, ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ», фолк-рок-группа «Медведь» и другие.
В рамках направления «Этномода» пройдут показы модных коллекций в славянской стилистике. А клубы военно-исторической реконструкции покажут костюмы солдат и простых людей разных эпох.
Мастер-классы по торцевой резьбе проведет мастер Михаил Кутепов. У всех будет возможность пообщаться с ремесленниками и создать аутентичное изделие в различных ремесленных мастерских.
Кроме того, в комплексе «Застава князей Белозерских» можно будет своими глазами увидеть воссозданные предметы быта, дом викингов, княжескую усадьбу и гридницу.
В этом году фестиваль стал частью масштабного проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера» и проходит при поддержке Правительства области и Кирилловского муниципального округа.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "НЕБО СЛАВЯН"
10 августа
Музыка (концертные выступления на основной сцене)
12:00 – 15:00 Торжественное открытие фестиваля. Концерт певицы, композитора, актрисы Ольги Фаворской и Вологодского оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под управлением Александра Султаншина.
18:00 Концерт фолк-исполнителя Олега Гетмана и фолк-рок группы «Сколот».
Этномода (в течение дня)
– Клубы военно-исторической реконструкции: показ в театрализованном формате с комментариями;
– Танцевальный коллектив «Рябинка»;
– Коллектив модного дома «Пава» «Наш Стиль» (Санкт-Петербург);
– Клуб «Русский проект» работников и ветеранов Кольской АЭС;
– Театр моды «Ирина» (Архангельская область);
– АНО «Инклюзивный центр социокультурной реабилитации инвалидов «Ступени», Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития «Я Могу!» и Череповецкая городская общественная организация поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых людей с инвалидностью и их родителей «Вопреки!»;
– Выступление артиста эстрады Владислава Малюкина;
– Выступление певицы, исполнительницы народных и авторских песен Велеславы Кузнецовой;
– Выступление фолк-рок группы «Медведь» (Вологда).
Военно-историческая реконструкция (в течение дня)
– Штурм и захват заставы воинами викингами, пришедшими на дракарах;
– Турнир лучников и показательный турнир – бои реконструкторов.
11 августа
Музыка
12:00 – 20:00 Концертные выступления на основной сцене:
– Олег Гетман;
– Санкт-Петербургский Молодежный оркестр национальных инструментов «ТеремА»;
– Ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ»;
– Фолк-рок группа «Медведь»;
– Варвара Котова;
– Мультиинструменталист Сергей Клевенский;
– Ольга Васильева (гусли) и Олег Гетман.
Этномода (в течение дня)
– Клубы военно-исторической реконструкции: показ в театрализованном формате с комментариями;
– Коллектив народных танцев «Душа»;
– Коллектив модного дома «Пава» «Наш Стиль» (Санкт-Петербург);
– Клуб «Русский проект» работников и ветеранов Кольской АЭС;
– Театр моды «Ирина» (Архангельская область);
– Концерт ансамбля народных танцев «Душа» и артиста эстрады Владислава Малюкина.
Военно-историческая реконструкция (в течение дня)
– Штурм и освобождение заставы князей Белозерских;
– Турнир лучников и показательный турнир – бои реконструкторов;
– Выступление группы «Сколот» (на основной сцене).
10 и 11 августа в течение дня (территория исторического комплекса «Застава князей Белозерских»)
– Выступление коллектива «НевоМорье»;
– Выступления казаков;
– Массовый хоровод с коллективом «Берегиня»;
– Игровые и ремесленные площадки в «Ремесленной слободе»;
– Мастер-классы Михаила Кутепова по торцевой резьбе;
– Игры и молодецкие забавы (проводит Антон Болдырев);
– Фольклорный ансамбль «Радоница»;
– Кукольный театр «Етишкина жизнь» (Павел Широглазов);
– Фолк-артель «Ёра Га»;
– Выездная звонница.