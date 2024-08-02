Фестиваль исторической реконструкции, музыки и этномоды пройдет под Кирилловом

Фестиваль «Небо славян» состоится 10 и 11 августа в Кирилловском округе. События развернутся на территории пассажирского причала Кузино на реке Шексне, где расположился историко-этнографический комплекс «Застава князей Белозерских».

Гостей фестиваля ждет масштабная реконструкция, посвященная событиям времен Великого торгового пути «из варяг в персы». Участвовать будут клубы исторической реконструкции из разных регионов России.

В музыкальной программе представят известных фолк-исполнителей и исполнителей на народных инструментах. На берегу Шексны выступят певицы Ольга Фаворская и Велеслава Кузнецова, исполнительница старинной музыки и фольклора Варвара Котова, исполнитель фолк-музыки Олег Гетман, эстрадный исполнитель Владислав Малюкин, фолк-рок-группа «Сколот», мультиинструменталист Сергей Клевенский, виртуозная исполнительница на гуслях звончатых Ольга Васильева, Санкт-Петербургский Молодежный оркестр национальных инструментов «ТеремА», а также ансамбль «НевоМорье». На сцене выступят и вологодские коллективы: оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» под управлением Александра Султаншина, ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ», фолк-рок-группа «Медведь» и другие.

В рамках направления «Этномода» пройдут показы модных коллекций в славянской стилистике. А клубы военно-исторической реконструкции покажут костюмы солдат и простых людей разных эпох.

Мастер-классы по торцевой резьбе проведет мастер Михаил Кутепов. У всех будет возможность пообщаться с ремесленниками и создать аутентичное изделие в различных ремесленных мастерских.

Кроме того, в комплексе «Застава князей Белозерских» можно будет своими глазами увидеть воссозданные предметы быта, дом викингов, княжескую усадьбу и гридницу.

В этом году фестиваль стал частью масштабного проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера» и проходит при поддержке Правительства области и Кирилловского муниципального округа.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "НЕБО СЛАВЯН"

10 августа

Музыка (концертные выступления на основной сцене)

12:00 – 15:00 Торжественное открытие фестиваля. Концерт певицы, композитора, актрисы Ольги Фаворской и Вологодского оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под управлением Александра Султаншина.

18:00 Концерт фолк-исполнителя Олега Гетмана и фолк-рок группы «Сколот».

Этномода (в течение дня)

– Клубы военно-исторической реконструкции: показ в театрализованном формате с комментариями;

– Танцевальный коллектив «Рябинка»;

– Коллектив модного дома «Пава» «Наш Стиль» (Санкт-Петербург);

– Клуб «Русский проект» работников и ветеранов Кольской АЭС;

– Театр моды «Ирина» (Архангельская область);

– АНО «Инклюзивный центр социокультурной реабилитации инвалидов «Ступени», Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития «Я Могу!» и Череповецкая городская общественная организация поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, молодых людей с инвалидностью и их родителей «Вопреки!»;

– Выступление артиста эстрады Владислава Малюкина;

– Выступление певицы, исполнительницы народных и авторских песен Велеславы Кузнецовой;

– Выступление фолк-рок группы «Медведь» (Вологда).

Военно-историческая реконструкция (в течение дня)

– Штурм и захват заставы воинами викингами, пришедшими на дракарах;

– Турнир лучников и показательный турнир – бои реконструкторов.

11 августа

Музыка

12:00 – 20:00 Концертные выступления на основной сцене:

– Олег Гетман;

– Санкт-Петербургский Молодежный оркестр национальных инструментов «ТеремА»;

– Ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧереповецЪ»;

– Фолк-рок группа «Медведь»;

– Варвара Котова;

– Мультиинструменталист Сергей Клевенский;

– Ольга Васильева (гусли) и Олег Гетман.

Этномода (в течение дня)

– Клубы военно-исторической реконструкции: показ в театрализованном формате с комментариями;

– Коллектив народных танцев «Душа»;

– Коллектив модного дома «Пава» «Наш Стиль» (Санкт-Петербург);

– Клуб «Русский проект» работников и ветеранов Кольской АЭС;

– Театр моды «Ирина» (Архангельская область);

– Концерт ансамбля народных танцев «Душа» и артиста эстрады Владислава Малюкина.

Военно-историческая реконструкция (в течение дня)

– Штурм и освобождение заставы князей Белозерских;

– Турнир лучников и показательный турнир – бои реконструкторов;

– Выступление группы «Сколот» (на основной сцене).

10 и 11 августа в течение дня (территория исторического комплекса «Застава князей Белозерских»)

– Выступление коллектива «НевоМорье»;

– Выступления казаков;

– Массовый хоровод с коллективом «Берегиня»;

– Игровые и ремесленные площадки в «Ремесленной слободе»;

– Мастер-классы Михаила Кутепова по торцевой резьбе;

– Игры и молодецкие забавы (проводит Антон Болдырев);

– Фольклорный ансамбль «Радоница»;

– Кукольный театр «Етишкина жизнь» (Павел Широглазов);

– Фолк-артель «Ёра Га»;

– Выездная звонница.