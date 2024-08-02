16 огнеборцев тушили заброшенное здание в Соколе

[ Происшествия ]

О пожаре стало известно вчера, 1 августа, около пяти часов вечера. В это время в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании двухквартирного заброшенного дома №9 на улице Ломоносова в Соколе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, на место происшествия были направлены 16 человек и 4 единицы техники. Ликвидировать огонь удалось на площади 108 квадратных метров. В результате пожара уничтожены кровля здания, пристроенная веранда, а также внутренняя и наружная отделка. Незначительные повреждения получила кровля стоящего рядом двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Возможными причинами возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц и поджог.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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