Почти 5 млн рублей вологжанка подарила мошенникам

53-летняя жительница Вологды перевела мошенникам почти 5 миллионов рублей. Деньги были взяты из личных средств, а также в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Вчера вологжанка обратилась в полицию. Она рассказала, что накануне ей позвонил якобы следователь одной из правоохранительных структур и сообщил, что по ее счетам выявлены переводы крупной суммы денег заграницу. Звонивший убедил потерпевшую в том, что можно обезопасить свои сбережения только путем перевода всех накоплений на «безопасный счет». Взволнованная вологжанка перевела все свои деньги в сумме 538 тысяч на указанный счет.

Однако после этого звонки не прекратились. Звонивший сообщил, что мошенники получили доступ к банковским данным вологжанки и теперь могут от ее имени оформить кредит. Для того, чтобы не дать аферистам ими воспользоваться, женщине следует «исчерпать свой кредитный потенциал». Для этого ей необходимо пойти в банк и оформить кредиты на свое имя.

Таким образом вологжанка оформила несколько кредитов в различных банках на общую сумму 4 миллиона 295 тысяч рублей и перевела все деньги на «резервные счета». Спустя некоторое время женщина решилась обратиться в подразделение ведомства, сотрудником которого представлялся звонивший, чтобы убедиться, что теперь никакой опасности нет. Однако там она узнала, что общалась с мошенниками.