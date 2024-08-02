В руководстве областной прокуратуры новые назначения

В руководстве прокуратуры Вологодской области произошли кадровые изменения. На должность заместителя прокурора области назначен старший советник юстиции Виталий Па́цан.

«Виталий Па́цан, 1971 года рождения, уроженец Красноярского края, высшее юридическое образование получил в Красноярском государственном университете. В органах прокуратуры служит с 1997 года, прошел путь от помощника прокурора до прокурора города Красноярска», - рассказали в прокуратуре региона.