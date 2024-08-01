В Вологде на тепловых сетях ТГК-2 выявили 47 дефектов

В областном центре во время проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях ТГК-2 выявили 47 участков, которые требуют ремонта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Дефекты обнаружили в центральной части города. В настоящее время ТГК-2 проводит работы на четырёх участках: по улицам Ветошкина, Яшина, Первомайской и на Советском проспекте. На 17 участках дефекты уже устранили.

Сейчас специалисты компании меняют обратный и прямой трубопроводы диаметром 500 мм в рамках комплексных мероприятий по подготовке к отопительному сезону центральной части города.