В Шексне выбран новый глава поселка

Депутаты Шексны выбрали нового главу поселка. Вместо подавшего в отставку Сергея Марова главой поселка стал предприниматель Алексей Неуступов.

Как ранее сообщалось, Сергей Маров заявил об отставке неделю назад после встречи с жителями района врио губернатора Георгия Филимонова. Сергей Маров совмещал должности главы поселка и главы Шекснинского района. При этом, как сообщает районная газета «Звезда», от денежного вознаграждения за работу в поселке Маров отказался, получая только зарплату главы района.

После его отставки вакантными оказались обе должности. Накануне стало известно, что депутаты выбрали главу поселка. Вопрос с кандидатурой на должность главы района должен решиться в ближайшее время.