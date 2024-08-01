В Вологде откроется Центр детский инициатив в школе №8

В школе №8 областной столицы продолжается масштабный ремонт, который проходит в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Ход работ проинспектировал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Близится новый учебный год. Строителям предстоит ускорить темпы. Ремонт младшей школы и пищеблока планируется завершить к 1 сентября, старшей школы – к 10 декабря. При этом учебный процесс не будет приостановлен. На сегодняшний день продолжаются работы на кровле и фасаде здания. Уже можно увидеть, в каких оттенках будет новый фасад», – рассказал Георгий Филимонов.

В школе откроется Центр детских инициатив. Для этого отдельно выделили помещения, которые также приводятся в порядок. В спортзалах появятся душевые и раздевалки, которых ранее не было.