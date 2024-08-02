Неустойчивую погоду обещают вологодские синоптики в выходные дни

[ Общество ]

В предстоящие выходные дни погоду на территории Вологодской области будет определять обширный циклон, который зашел на территорию региона в начале недели. Из-за чего характер погоды останется неустойчивым с кратковременными дождями, местами возможны грозы. При этом столбики термометров будут подниматься до +24 градусов.

Такая погода ожидает вологжан и в субботу, и в воскресенье.

«В начале следующей недели кардинальных изменений в погоде не прогнозируется, сохранятся кратковременные дожди, ветер северных направлений. В целом по прогнозу Гидрометцентра России, первая декада августа по средней температуре воздуха ожидается около климатической нормы», - уточнили в Гидрометцентре.

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