Неустойчивую погоду обещают вологодские синоптики в выходные дни

В предстоящие выходные дни погоду на территории Вологодской области будет определять обширный циклон, который зашел на территорию региона в начале недели. Из-за чего характер погоды останется неустойчивым с кратковременными дождями, местами возможны грозы. При этом столбики термометров будут подниматься до +24 градусов.
Такая погода ожидает вологжан и в субботу, и в воскресенье.
«В начале следующей недели кардинальных изменений в погоде не прогнозируется, сохранятся кратковременные дожди, ветер северных направлений. В целом по прогнозу Гидрометцентра России, первая декада августа по средней температуре воздуха ожидается около климатической нормы», - уточнили в Гидрометцентре.