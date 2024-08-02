Месяц бесплатного кино объявлен в Соляном саду Череповца

В Соляном саду Череповца весь август будут показывать бесплатное кино. По словам мэра города Вадима Германова, сеансы будут проходить пять раз в неделю.

«Наши специалисты подобрали фильмы, которые будут интересны и взрослым, и детям. Кроме игрового кино, вас ждут и научно-популярные программы: «Хочу все знать», «История России» и другие», - рассказал мэр города на своей странице в соцсетях.

Жители города смогут посмотреть также старые советские фильмы, а для детей будут организованы показы мультфильмов, которые еще недавно были в прокате - «Мармадюк» или «Трио в перьях-2» и другие.