Месяц бесплатного кино объявлен в Соляном саду Череповца

[ Общество ]

В Соляном саду Череповца весь август будут показывать бесплатное кино. По словам мэра города Вадима Германова, сеансы будут проходить пять раз в неделю.  

«Наши специалисты подобрали фильмы, которые будут интересны и взрослым, и детям. Кроме игрового кино, вас ждут и научно-популярные программы: «Хочу все знать», «История России» и другие», - рассказал мэр города на своей странице в соцсетях.

Жители города смогут посмотреть также старые советские фильмы, а для детей будут организованы показы мультфильмов, которые еще недавно были в прокате - «Мармадюк» или «Трио в перьях-2» и другие.

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