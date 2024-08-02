Сергей Жестянников: «У депутата основная функция – быть на земле, а не в кабинете»

Сергей Жестянников был избран председателем Законодательного Собрания 26 июня этого года.

Спикер Заксобрания уверен в необходимости активизировать законодательный процесс, усилить участие депутатов в территориальном развитии, внедрить проактивные методы решения проблем граждан. Процесс перенастройки работы ЗСО уже запущен.

«Областным депутатам следует более чутко контролировать обращения вологжан. Необходимо взять их на контроль, совместно с исполнительной властью найти способы решения. Депутат на кончиках пальцев должен чувствовать территорию. Конструктивная работа непременно приведет к повышению уровня доверия к власти. У депутата сегодня основная функция быть на земле, а не в кабинете», - считает Сергей Жестяников.

Первые шаги в этом направлении уже заметны. Депутаты Законодательного собрания участвуют в отраслевых и муниципальных стратегических сессиях, поднимая вопросы, которые тревожат их избирателей. Многие парламентарии активизировались на своих территориях, детально погрузились в проблемы и обращения граждан.

Твердая установка Сергея Жестянникова – все вопросы необходимо переводить в практическую плоскость, решать их в тесной связке с главами округов и профильными департаментами.