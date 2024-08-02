Череповчанка выиграла всероссийские соревнования по стрельбе

[ Спорт ]

Екатерина Матвеева одержала победу на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия (в рамках первенства России до 19 лет) которые проходят в Казани с 25 июля по 3 августа.

В финале олимпийской дисциплины «пистолет пневматический, 10 метров», среди девушек счёт долгое время был не в пользу Екатерины. Но воспитанница «СШОР №4» Череповца смогла собраться и выиграла дуэль, оставив позади представительниц Ростовской области и Санкт-Петербурга.

Ещё одну представительницу Вологодской области - Лидию Васильеву от призового места в упражнение «стрельба из пневматической винтовки» отделило всего 0,1 очка. Череповчанка вышла в решающий раунд с результатом в квалификации 622,4 очка. В полуфинале промахнулась последним выстрелом, который в итоге стоил ей бронзовой медали. В итоге Лида - четвертая.

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