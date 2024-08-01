Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака «Человек труда»

Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака к званию «Человек труда Вологодской области», которое ранее было учреждено врио губернатором Георгием Филимоновым. По его словам, звание должно повысить престиж труда на благо региона.

«Объявляю старт областного творческого конкурса на лучший эскиз знака к почётному званию «Человек труда Вологодской области». Призываю художников, мастеров народных искусств, дизайнеров, креативную молодёжь, а также всех, кто неравнодушен к искусству, представить свои идеи, которые отразят дух труда, преданности и любви к родной земле», - сказал Георгий Филимонов.

Эскизы будут принимать по электронной почте [email protected] с пометкой «На конкурс эскизов знака почётного звания Вологодской области «Человек труда Вологодской области».

Победитель будет выбран открытым онлайн-голосованием, которое пройдут с 22 по 29 августа в соцсетях врио губернатора. Окончательные итоги конкурса будут подведены 30 сентября.

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.