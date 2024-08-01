Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака «Человек труда»

[ Общество ]

Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака к званию «Человек труда Вологодской области», которое ранее было учреждено врио губернатором Георгием Филимоновым. По его словам, звание должно повысить престиж труда на благо региона.

«Объявляю старт областного творческого конкурса на лучший эскиз знака к почётному званию «Человек труда Вологодской области». Призываю художников, мастеров народных искусств, дизайнеров, креативную молодёжь, а также всех, кто неравнодушен к искусству, представить свои идеи, которые отразят дух труда, преданности и любви к родной земле», - сказал Георгий Филимонов.

Эскизы будут принимать по электронной почте [email protected] с пометкой «На конкурс эскизов знака почётного звания Вологодской области «Человек труда Вологодской области».

Победитель будет выбран открытым онлайн-голосованием, которое пройдут с 22 по 29 августа в соцсетях врио губернатора. Окончательные итоги конкурса будут подведены 30 сентября. 

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Теги:
конкурс звание
 

Последние новости

Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака «Человек труда»
Следствие раскрыло подробности жестокого убийства пожилой женщины в Грязовце
В Вологде объявлен новый конкурс по благоустройству территорий
В Сямженском округе на мосту нашли подвешенное чучело, похожее на человека
Село Никольское Тотемского округа признано объектом культурного наследия
Вологжанин убил собутыльника, после чего вызвал ему «скорую»
В Устюженском округе подросток госпитализирован после ДТП
На Вологодчине откроют училище Олимпийского резерва
Сергей Жестянников рассказал о своем видении миграционной политики в стране
Рейды по выявлению незаконной перевозке древесины начались в Вологодской