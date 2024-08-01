Следствие раскрыло подробности жестокого убийства пожилой женщины в Грязовце

[ Происшествия ]

Следственный комитет раскрыл подробности жестокого убийства 82-летней женщины, которую убил собственный сын. Как ранее сообщалось, труп пожилой женщины обнаружила соседка, которая пришла к ней в гости. Обнаруженные на месте преступления следы указывали на причастность к убийству ее сына.  

«По версии следствия, в период с 26 по 30 июля фигурант расправился со своей престарелой матерью дома, путем нанесения ей множественных ударов по голове и туловищу различными бытовыми предметами. После того, как на место прибыли полицейские, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказал в отношении них угрозу применения насилия», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Сегодня по ходатайству следствия мужчина был арестован на два месяца.

Теги:
жестокое убийство арест
 

Последние новости

Правительство региона объявило конкурс на лучший эскиз знака «Человек труда»
Следствие раскрыло подробности жестокого убийства пожилой женщины в Грязовце
В Вологде объявлен новый конкурс по благоустройству территорий
В Сямженском округе на мосту нашли подвешенное чучело, похожее на человека
Село Никольское Тотемского округа признано объектом культурного наследия
Вологжанин убил собутыльника, после чего вызвал ему «скорую»
В Устюженском округе подросток госпитализирован после ДТП
На Вологодчине откроют училище Олимпийского резерва
Сергей Жестянников рассказал о своем видении миграционной политики в стране
Рейды по выявлению незаконной перевозке древесины начались в Вологодской