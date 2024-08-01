Следствие раскрыло подробности жестокого убийства пожилой женщины в Грязовце

Следственный комитет раскрыл подробности жестокого убийства 82-летней женщины, которую убил собственный сын. Как ранее сообщалось, труп пожилой женщины обнаружила соседка, которая пришла к ней в гости. Обнаруженные на месте преступления следы указывали на причастность к убийству ее сына.

«По версии следствия, в период с 26 по 30 июля фигурант расправился со своей престарелой матерью дома, путем нанесения ей множественных ударов по голове и туловищу различными бытовыми предметами. После того, как на место прибыли полицейские, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, высказал в отношении них угрозу применения насилия», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Сегодня по ходатайству следствия мужчина был арестован на два месяца.