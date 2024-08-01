В Вологде объявлен новый конкурс по благоустройству территорий

В Вологде сегодня дан старт новому конкурсу по благоустройству территорий. Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте Вологда.рф до 1 сентября.
Участникам предлагают заполнить заявки, прикрепить к ней фото- или видеоматериалы. Победы будут присуждаться в трех номинациях - «Лучший двор», «Лучшее частное домовладение» и «Лучшая прилегающая территория организации». Участвовать в конкурсе могут трудовые коллективы, а также все вологжане от 18 лет.
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в победитель в номинации «Лучший двор» получит приз в 100 тысяч рублей, второй и третий призеры по 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
«В номинации «Лучшее частное домовладение» 1 место – 30 000 рублей, 2 место – 20 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей. В номинации «Лучшая прилегающая территория к коммерческой или некоммерческой организации» 1 место – 140 000 рублей, 2 место – 100 000 рублей, 3 место – 55 000 рублей», - пояснили в администрации города.