В Вологде объявлен новый конкурс по благоустройству территорий

В Вологде сегодня дан старт новому конкурсу по благоустройству территорий. Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте Вологда.рф до 1 сентября.

Участникам предлагают заполнить заявки, прикрепить к ней фото- или видеоматериалы. Победы будут присуждаться в трех номинациях - «Лучший двор», «Лучшее частное домовладение» и «Лучшая прилегающая территория организации». Участвовать в конкурсе могут трудовые коллективы, а также все вологжане от 18 лет.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в победитель в номинации «Лучший двор» получит приз в 100 тысяч рублей, второй и третий призеры по 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.