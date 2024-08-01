В Сямженском округе на мосту нашли подвешенное чучело, похожее на человека

На мосту в Сямженском округе местная молодежь повесила чучело, сильно напоминающее человека. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал депутат, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев.
Чиновник вместе с главной округа Сергеем Лашковым решили проинспектировать недавно отремонтированный мост через реку Кубену. Жители деревни Истоминской попросили их закрепить ответственного за содержание сооружения, так как мост стал местом притяжения молодежи, которая отдыхает там «по-взрослому».
«Когда мы приехали к мосту, были шокированы чёрным креативом местной молодёжи. В середине моста за шею на верёвке подвешен человек, как оказалось – чучело! Ну и шуточки! Представляю реакцию случайных одиноких людей, проходящих по этому мосту, да ещё в вечернее время... Психика у всех разная, но, думаю, без впечатлений не останется никто. Хочется задать вопрос молодёжи – зачем вы это делаете? Висельника мы, конечно, убрали, но где гарантия, что завтра он не появится снова...», – прокомментировал Александр Гордеев.