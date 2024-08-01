В Сямженском округе на мосту нашли подвешенное чучело, похожее на человека

На мосту в Сямженском округе местная молодежь повесила чучело, сильно напоминающее человека. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал депутат, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев.

Чиновник вместе с главной округа Сергеем Лашковым решили проинспектировать недавно отремонтированный мост через реку Кубену. Жители деревни Истоминской попросили их закрепить ответственного за содержание сооружения, так как мост стал местом притяжения молодежи, которая отдыхает там «по-взрослому».