Село Никольское Тотемского округа признано объектом культурного наследия

«Село Никольское – духовная Родина Н.М. Рубцова» включено в список объектов культурного наследия. С таким решением опубликован приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Кроме того, приказом утверждены предмет охраны и границы территории объекта культурного наследия, а также требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия.

«Потребовалось восемь лет от момента подачи заявки Тотемским музейным объединением до принятия положительного решения. Пройден непростой путь. Очень надеемся, что следующие шаги, направленные на поэтапное развитие достопримечательного места, вплоть до создания Рубцовского Музея-заповедника, будут происходить быстрее!», – отметила председатель попечительского совета музейного комплекса Николая Рубцова в селе Никольском Тамара Данилова.

В настоящее время в Никольском работают два музея, входящих в состав Тотемского музейного объединения, мемориальный музей Н.М. Рубцова и «Сельский клуб», а также частный музей «Журавли» АНО КПЦ «Бирюзовый дом». В прошлом году благодаря поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области установили памятник Николаю Рубцову. Попечительский совет мемориального комплекса Н.М. Рубцова уже несколько лет добивается создания Рубцовского музея-заповедника в селе Никольском, деревнях Аникин Починок и Биряково.