Вологжанин убил собутыльника, после чего вызвал ему «скорую»

Полным ходом идет расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя на улице Гагарина в областной столице. В преступлении обвиняется ранее судимый знакомый потерпевшего.
По версии следствия, поздним вечером 27 июля между двое мужчин вместе распивали алкоголь дома у одного из них. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Хозяин жилища, испытывая неприязнь к своему гостю, ударил его ножом в грудь, причинив смертельное ранение. После содеянного злоумышленник позвонил в скорую помощь.
«Прибывшими на место правоохранителями были проведены следственные действия, изъяты следы преступления, в том числе орудие – нож. В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве и был задержан, в последующем арестован. В настоящее время ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Следствием назначены судебные экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.