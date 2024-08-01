Вологжанин убил собутыльника, после чего вызвал ему «скорую»

Полным ходом идет расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя на улице Гагарина в областной столице. В преступлении обвиняется ранее судимый знакомый потерпевшего.

По версии следствия, поздним вечером 27 июля между двое мужчин вместе распивали алкоголь дома у одного из них. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Хозяин жилища, испытывая неприязнь к своему гостю, ударил его ножом в грудь, причинив смертельное ранение. После содеянного злоумышленник позвонил в скорую помощь.