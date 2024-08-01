В Устюженском округе подросток госпитализирован после ДТП

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 31 июля, около шести часов вечера у дома №60 на улице Молодежной в деревне Ванское Устюженского округа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По предварительной информации, 15-летний подросток, двигаясь по встречной полосе на питбайке, столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением мужчины 1959 года рождения. Сообщается, что у юноши не было права на управление транспортным средством, а также отсутствовал мотошлем.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Теги:
подросток питбайк ДТП
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

Последние новости

Село Никольское Тотемского округа признано объектом культурного наследия
Вологжанин убил собутыльника, после чего вызвал ему «скорую»
В Устюженском округе подросток госпитализирован после ДТП
На Вологодчине откроют училище Олимпийского резерва
Сергей Жестянников рассказал о своем видении миграционной политики в стране
Рейды по выявлению незаконной перевозке древесины начались в Вологодской
Мэр Череповца заявил об открытии новой страницы в коммунальной истории города
В Вологде сегодня сгорел экскаватор
«Новые люди» развивают несколько бесплатных проектов в Вологодской области
Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Вологды в зону СВО