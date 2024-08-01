В Устюженском округе подросток госпитализирован после ДТП

Авария произошла вчера, 31 июля, около шести часов вечера у дома №60 на улице Молодежной в деревне Ванское Устюженского округа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По предварительной информации, 15-летний подросток, двигаясь по встречной полосе на питбайке, столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением мужчины 1959 года рождения. Сообщается, что у юноши не было права на управление транспортным средством, а также отсутствовал мотошлем.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток с травмами доставлен в медицинское учреждение.