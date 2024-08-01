На Вологодчине откроют училище Олимпийского резерва

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О таком решении заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании в Правительстве. 

«Это произойдет впервые в истории Вологодчины. Мы видим большой запрос на такой проект. У нас много талантов, будущих олимпийских чемпионов по разным видам спорта. Важно, чтобы спортсмены оставались у нас, полноценно тренировались, готовились к соревнованиям и приезжали на Вологодчину из других регионов», – отметил Георгий Филимонов.

Идея возникла на совещании перезапущенного Совета по спорту. В него вошли наиболее авторитетные представители физкультуры и спорта области. Очередное заседание состоится в эту пятницу, 2 августа.

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Фото: vologda-oblast.ru
 

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