На Вологодчине откроют училище Олимпийского резерва

О таком решении заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на вчерашнем оперативном совещании в Правительстве.

«Это произойдет впервые в истории Вологодчины. Мы видим большой запрос на такой проект. У нас много талантов, будущих олимпийских чемпионов по разным видам спорта. Важно, чтобы спортсмены оставались у нас, полноценно тренировались, готовились к соревнованиям и приезжали на Вологодчину из других регионов», – отметил Георгий Филимонов.

Идея возникла на совещании перезапущенного Совета по спорту. В него вошли наиболее авторитетные представители физкультуры и спорта области. Очередное заседание состоится в эту пятницу, 2 августа.