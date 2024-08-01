Сергей Жестянников рассказал о своем видении миграционной политики в стране

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» рассказал о своем видении миграционной политики в стране. В этом вопросе Сергей Жестянников имеет особое мнение, поскольку на протяжении 9 лет работал в Федеральной миграционной службе, а два года ее возглавлял.

«Несмотря на крупные финансовые вливания в развитие территории, строительство множества инфраструктурных объектов, наблюдается тенденция к оттоку молодежи в сторону федерального центра. Сейчас остро стоит задача изменения образа мышления. Если удастся «подтянуть» молодежь к территории и духовно, и материально, создавая комфортные условия для жизни, то она останется там, где выросла», - уверен Сергей Жестянников.

Подобный опыт был реализован в Вологодском районе, когда Жестянников его возглавлял. На базе школ были созданы специализированные центры с профилизацией по востребованным направлениям. Для молодых специалистов предлагались льготы, вплоть до выделения земельного участка с возможностью построить дом. Подход сработал. Значительная часть школьников, после получения среднего специального и высшего образования, вернулась в родной район.

По мнению спикера ЗСО, в целом миграционная политика в стране требует постоянного регулирования и соответствующего реагирования. Снижение численности экономически активного населения, его старение, сложившийся кадровый дефицит формируют потребность в привлечении ресурсов извне.