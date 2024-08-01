Рейды по выявлению незаконной перевозке древесины начались в Вологодской

В Вологодской области начали проводить рейды по выявлению незаконной транспортировки древесины. Во время рейдов лесная охрана и сотрудники полиции проверяют сопроводительные документы лесовозов. Первая проверка уже выявила два нарушения в Сокольском округе. При этом врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов призывает наращивать темпы таких мероприятий.

«Необходимо наращивать темп подобных мероприятий, повышать их интенсивность и эффективность, работать 24/7, проводить проверки без предупреждения», – заявил Георгий Филимонов.

Также в правительстве региона организована горячая линия, позвонив на которую, можно сообщить о фактах незаконной перевозке леса.

«Призываем неравнодушных граждан по возможности сообщать координаты местности, где были замечены нарушители, а также описания автомобилей. Все поступившие данные проверяются сотрудниками департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области и УМВД по Вологодской области», - пояснил начальник департамент лесного комплекса Владислав Ефанов.

Оставить информацию о правонарушении можно по номеру телефона: 8 (8172) 56-38-21 с 8.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.