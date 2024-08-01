Мэр Череповца заявил об открытии новой страницы в коммунальной истории города

Мэр Череповца Вадим Германов заявил об открытии новой страницы в коммунальной истории города. С сегодняшнего дня тепловые сети от компании «Газпром теплоэнерго Вологда» перешли в муниципальную собственность. Завершилась 12-летняя эпопея компании, «благодаря» которой коммунальные сети города ухудшались с каждым годом.

«На протяжении последних лет было очевидно, что с каждым годом состояние тепловых сетей ухудшается, и изменения этой ситуации не просматривается ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе», - пояснил череповецкий мэр.

Напомним, ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» пришло на череповецкий рынок теплоэнергетики в 2012 году, взяв в аренду имущество бывшего МУП «Теплоэнергия» сроком на 25 лет. Компания обещала вложить в городскую систему теплоснабжения более 4 млрд рублей, однако коммунальных аварий в городе с каждым годом становилось все больше.

В 2017 году экс-мэр Череповца Юрий Кузин заявил, что мэрия готова в судебном порядке вернуть в муниципальную собственность сети теплоснабжения, однако был отправлен в отставку бывшим губернатором Олегом Кувшинниковым.

В 2024 году Георгий Филимонов неоднократно критиковал работу ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Вероятно, последней каплей послужили многочисленные аварии на теплосетях, которые произошли в этом году, и летом городская Дума Череповца расторгла концессионное соглашение с компанией.