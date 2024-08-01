«Новые люди» развивают несколько бесплатных проектов в Вологодской области

«Новые люди» развивают сразу несколько бесплатных проектов по всей стране, в том числе и в Вологодской области. Как считает лидер партии Сергей Нечаев, сейчас пришло время подготовки сильных людей, которые будут рассчитывать на самих себя. Именно поэтому партийные проекты направлены на формирование личности.

Первый проект «Я в деле» помогает за несколько месяцев постичь азы предпринимательской деятельности. Программа уже объединила 235 тысяч студентов и школьников. Итогом обучения стали 11 тысяч проектов, многие выпускники успешно ведут свой бизнес.

«С каждым сезоном качество проектов растет. Они становятся технологичнее, но при этом сохраняют социальную направленность. Видно, что студентам важно не только получать прибыль от предпринимательства, но и приносить конкретную пользу», — заявил Алексей Нечаев.

Второй проект «Новых людей» — «Нейростарт» - помогает осваивать нейросети и искусственный интеллект. Как заявляют наставники, проект уже помог тысячам людей улучшить свои результаты в учёбе и работе.

Третий проект «Новых людей» - «Новое здоровое поколение» учит беречь здоровье с рождения. Среди направлений этого проекта - бесплатная раздача витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трёх лет. У россиян наблюдается дефицит этого витамина, при этом особенно он нужен с первых дней жизни для укрепления иммунитета. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский-иммунитет.рф.

Отдельный онлайн-курс «Новых людей» подготовлен для мам, которым необходимо восстанавливаться после родов. Курс включается в себя более 80-ти уроков, основанных на доказательной медицине.

«Сейчас молодая мама ищет советы по здоровью в интернете. Но там полно псевдоэкспертов, которые скорее вредят, а не помогают. Поэтому мы привлекли учёных, акушеров и педиатров. Они подробно расписали, как сберечь физическое здоровье и избежать послеродовой депрессии», — говорит Алексей Нечаев.

Кроме того, партия организовала зоозащитное движение «Мы в ответе за них», разработала проект по защите жертв навязчивого преследования «Сталкингу.нет» и курсы по самозащите женщин «Бить надо первой». Подробнее о них можно узнать на сайте партии.