Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Вологды в зону СВО

[ Общество ]

Очередная партия помощи для бойцов, находящихся в зоне выполнения задач специальной военной операции, отправляется из Вологды.

Для нужд военнослужащих радиотехнического батальона направлено дорогостоящее оборудование: радиостанции, тепловизоры, фонари, тактические костюмы, которое закупили вологодские партийцы.

«С парнями мы всегда на связи, по мере возможностей стараемся помогать и выполнять их заявки. Сейчас ребята в отпуске, но в скором времени вновь возвращаются к месту выполнения задач. Очень рад, что вновь удалось увидеться и пообщаться", - отметил секретарь Вологодского местного городского отделения «Единой России», глава Вологды Юрий Сапожников.

Также в посылках - материалы и оборудование, медикаменты и продукты питания, бутилированная вода и бытовая химия, письма детей.

Теги:
гуманитарная помощь военная операция
 

Последние новости

«Новые люди» развивают несколько бесплатных проектов в Вологодской области
Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Вологды в зону СВО
Систему эффективности депутатов ЗСО представил спикер Заксобрания Сергей Жестянников
Георгий Филимонов намерен перекроить структуру вологодского правительства
Шаман даст бесплатный концерт в Вологде
Что почитать? Почему люди верят дезинформации, как умирали динозавры и что будет, если мечты сбудутся — 5 эксклюзивов в сервисе книги билайн
В Череповце бесследно исчез 40-летний мужчина
В Кичменгско-Городецком округе сторож фермы зарубил топором своего гостя
Два футболиста покинули «Динамо Вологда»
В Вологодском округе пройдет фестиваль «Открытое небо» в День ВДВ