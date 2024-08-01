Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Вологды в зону СВО

Очередная партия помощи для бойцов, находящихся в зоне выполнения задач специальной военной операции, отправляется из Вологды.

Для нужд военнослужащих радиотехнического батальона направлено дорогостоящее оборудование: радиостанции, тепловизоры, фонари, тактические костюмы, которое закупили вологодские партийцы.

«С парнями мы всегда на связи, по мере возможностей стараемся помогать и выполнять их заявки. Сейчас ребята в отпуске, но в скором времени вновь возвращаются к месту выполнения задач. Очень рад, что вновь удалось увидеться и пообщаться", - отметил секретарь Вологодского местного городского отделения «Единой России», глава Вологды Юрий Сапожников.

Также в посылках - материалы и оборудование, медикаменты и продукты питания, бутилированная вода и бытовая химия, письма детей.