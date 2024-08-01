Систему эффективности депутатов ЗСО представил спикер Заксобрания Сергей Жестянников

[ Общество ]

На оперативном совещании при врио губернатора спикер областного парламента рассказал о задачах, которые теперь стоят перед народными избранниками.

«В настоящее время все депутаты работают без отпусков: участвуют в стратегических сессиях, рассказывают о Стратегии развития региона в трудовых коллективах. На следующем этапе – с 7 августа – начинаем работу по округам. Выезжаем, разбираем проблемы на территориях, реализацию федеральных и партийных проектов с участием местных властей и активистов», - рассказал Сергей Жестянников.

Система оценки эффективности депутатов построена на четырех основных задачах. Это работа с гражданами и участие в развитии территории, разработка нормативных правовых актов, качество обратной связи с избирателями.

«Еще один важный аспект – это работа постоянных комитетов. Возвращаем утраченную практику выездных заседаний. Здесь я прошу поддержки со стороны правительства, чтобы у нас была полная сшивка – местное самоуправление, кураторы и профильные департаменты», - пояснил спикер областного парламента.

«Я сам буду принимать участие в таких мероприятиях, - заявил врио губернатора Георгий Филимонов. - Поручаю подготовить программу участия сотрудников местных администраций, представительных собраний, представителей партии «Единая Россия» в этих встречах».

Оценивать депутатов будут по 12 показателям. В их числе количество решенных вопросов, разработанных и принятых законов, активность в комитетах и округах. Еще одна составляющая - открытость народного избранника: количество, актуальность постов в соцсетях и качество обратной связи.

Первые результаты оценки эффективности будут представлены уже осенью.

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ЗСО Сергей Жестянников
 

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