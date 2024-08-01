Георгий Филимонов намерен перекроить структуру вологодского правительства

Врио губернатора Вологодской области заявил о намерении перекроить структуру вологодского правительства. Об этом Филимонов заявил на оперативном совещании.

«Мы будем перекраивать структуру правительства Вологодской области. Преобразуем департаменты в министерства по отраслям. В первую очередь, перезагрузки требует департамент экономического развития», - пояснил врио губернатора.

По его словам, при формировании правительства необходимо в новые структуры подтягивать лучшие кадры, к примеру, с помощью таких кадровых конкурсов, как «Команда Филимонова – время лучших».

Георгий Филимонов также уточнил, что при формировании вологодского правительства за основу будет взята модель правительства Подмосковья.