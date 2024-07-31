В Череповце бесследно исчез 40-летний мужчина

[ Происшествия ]

В Череповце бесследно исчез 40-летний Александр Парамошкин. Об исчезновении мужчины заявила его супруга. По ее словам, 15 июля мужчина пропал, когда ехал по дороге из Зашекснинского района города в поселок Лесное Череповецкого района.

пропавший

«При проведении комплекса поисковых мероприятий по пути движения пропавшего без вести, прилегающей территории, установить его местонахождение не представилось возможным», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Следствие просит всех, кто может помочь установить обстоятельства пропажи череповчанина, сообщить об этом в правоохранительные органы.  

Приметы пропавшего Александра Парамошкина: плотного телосложения, рост 176 см, светлые глаза, солнцезащитные очки. Был одет (предположительно) в футболку черного цвета, короткие шорты черного цвета, шлепки черного цвета «Sahab». Особые приметы: татуировка на левой кисти в виде буквы «А», татуировка на ноге в районе голени.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Парамошкина, просят связаться с отделом криминалистики по телефону 8-921-532-87-29.

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