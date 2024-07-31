В Кичменгско-Городецком округе сторож фермы зарубил топором своего гостя

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины на ферме в деревне Шелыгино Кичменгско-Городецкого округа. В преступлении обвиняют сторожа фермы. Об этом сообщают в пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Следствием установлено, что в ночь на 17 мая сторож, распивая алкоголь на работе, в ходе ссоры нанес своему гостю множественные удары топором по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, его тело обнаружили работники под утро. Злоумышленник же, скрылся с места преступления. Полицейские нашли его дома, доставили к следователю и задержали.

В ходе следствия фигурант признался в убийстве. Его заключили под стражу.