Два футболиста покинули «Динамо Вологда»

Александр Дерюгин и Валентин Солодаренко покинули расположение «Динамо Вологда». Права на Александра Дерюгина принадлежат ФК «Сочи», а в вологодском клубе он играл на правах аренды с зимы 2024 года. Южане передали права на полузащитника ФК КАМАЗ из Набережных Челнов, в связи чем арендное соглашение закончилось.

Александр провел за «Динамо» 15 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Валентин Солодаренко пополнил ряды «бело-голубых» летом 2023 года. В составе «Динамо» игрок провел 32 матча, отметился 3 забитыми мячами и отдал 4 голевые передачи. Следующим местом работы Солодаренко будет ульяновская «Волга», с которой защитник заключил двухлетний контракт.