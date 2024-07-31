Два футболиста покинули «Динамо Вологда»

[ Спорт ]

Александр Дерюгин и Валентин Солодаренко покинули расположение «Динамо Вологда». Права на Александра Дерюгина принадлежат ФК «Сочи», а в вологодском клубе он играл на правах аренды с зимы 2024 года. Южане передали права на полузащитника ФК КАМАЗ из Набережных Челнов, в связи чем арендное соглашение закончилось.
Александр провел за «Динамо» 15 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

Валентин Солодаренко пополнил ряды «бело-голубых» летом 2023 года. В составе «Динамо» игрок провел 32 матча, отметился 3 забитыми мячами и отдал 4 голевые передачи. Следующим местом работы Солодаренко будет ульяновская «Волга», с которой защитник заключил двухлетний контракт.

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