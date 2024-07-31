В Вологодском округе пройдет фестиваль «Открытое небо» в День ВДВ

2 августа, в день Воздушно-десантных войск России, в Вологодском округе на аэродроме «Труфаново» состоится IX Региональный фестиваль «Открытое небо». Он станет частью масштабного проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера».

Гостей фестиваля ждут захватывающие показательные выступления парашютистов, а самые смелые смогут не только посмотреть, но и прыгнуть с парашютом.

На площадках мероприятия можно будет увидеть выставку оружия, пройти полосу препятствий, научиться управлять беспилотником. На фестивальной сцене пройдет большой праздничный концерт.

Программа:

9:00-18:00 – прыжки с парашютом для взрослых, показательные выступления парашютистов (территория аэроклуба «ДОСААФ»). 6+

12:00-16:00 – работа фестивальных площадок: выставка оружия, управление БПЛА, полоса препятствий, парашютное снаряжение, клубы исторической реконструкции «Доблесть через века» (территория центра «Патриот»). 6+

14:00 – торжественное открытие мероприятия, концерт с участием художественных коллективов Вологодской области (главная сцена центра «Патриот»). 6+

Фестиваль состоится в Вологодском округе на аэродроме «Труфаново» (8-й км автодороги Вологда – Дубровское), территории Учебно-тренировочного центра «Патриот». Вход свободный.

Записаться на платный прыжок с парашютом можно в группе ВКонтакте vk.com/aeroclubvologda.