Жительница Нюксенского района напала на полицейского

Нюксенский районный суд огласил приговор в отношении 40-летней местной жительницы. Ее признали виновной в применении насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщает объединенная служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 3 апреля этого года. Женщина состояла на профилактическом учете, поэтому полицейские прибыли по месту ее жительства для проверки. В квартире громко играла музыка. Хозяйка вышла на лестничную клетку. Сотрудники полиции представились, инспектор разъяснил ей цель прибытия и сделал замечание по поводу ее нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительницу это задело. Она стала высказывать недовольство законными действиями сотрудников полиции. Схватив стоящую рядом швабру для пола, женщина несколько раз ударила одного из сотрудников деревянным черенком, затем бросила швабру в полицейского, попав палкой в область грудной клетки. Продолжая нападать, правонарушительница схватила мужчину за рукав форменной куртки и затащила его в квартиру, после чего поцарапала ногтями его лицо. Во время нападений женщина рукой сбила с головы сотрудника форменный головной убор, сорвала с куртки погон, нагрудный знак инспектора ДПС и носимое устройство регистрации информации. Бросила это все на пол, чем унизила честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел РФ. Помимо этого, она высказала в его адрес оскорбления в виде нецензурной брани и других слов.

В этот момент второй сотрудник полиции, стоявшая на лестничной клетке, потребовала от женщины прекратить противоправные действия. В ответ на это нарушительница оскорбила ее в неприличной форме в виде нецензурной брани.

В какой-то момент женщина вышла из квартиры на улицу, полицейские пошли за ней. Однако и там она продолжила нападать на мужчину: бросила в него деревянную лопату, попав черенком лопаты в область правой руки.

Все это время мужчина законно отражал нападения. Потерпевший сообщил о применении насилия и оскорблении в дежурную часть. Через некоторое время приехали сотрудники МВД. Женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком на 2 года.