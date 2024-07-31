В затопленном храме-маяке в Крохино вновь зажгли свет

Благодаря пожертвованиям благотворительному фонду «Крохино» в затопленном храме-маяке вновь зажегся свет.

Одним из этапов на пути к этому событию стали масштабные консервационные работы летом и осенью прошлого года. В частности, были восстановлены межэтажные деревянные перекрытия и лестницы, что сделало возможным подъём на все её ярусы. При возведении кровли установили солнечную батарею. В июне этого года в колокольне была смонтирована электропроводка, на средства жертвователей фонда были приобретены светильники на каждый ярус. Теперь в каждом окне Крохинской колокольни горит свет.

«Этот свет – результат участия множества людей в судьбе крохинского храма-маяка: этот проект поддержали посильными пожертвованиями более 600 человек. Обычно памятники архитектуры подсвечивают снаружи – такая подсветка подчёркивает красоту архитектурных форм и гармонию пропорций. А Крохинская колокольня «светится» изнутри – и это не просто освещение. Это воплощение внутреннего тепла и света, нашего неравнодушия к судьбе наследия», – рассказали в фонде «Крохино».

В 1960-х годах Крохинский храм уцелел при затоплении благодаря маяку, установленному на его куполе. Тот маяк служил ориентиром для судов, идущих по Волго-Балту. Свет, горящий сегодня в Крохинской колокольне, – это символ указания верного пути, созидания и надежды