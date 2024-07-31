«Газпром теплоэнерго Вологда» завершает деятельность в Череповце

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» завершает свою деятельность по теплоснабжению потребителей Череповца. Сегодня компания распространила официальное заявление.

С 1 августа поставщиком тепловой энергии Череповца станет МУП «Теплоэнергия». В связи с чем изменятся реквизиты для оплаты и потребуется перенастройка услуг «Автоплатеж» для жителей города. Также обновятся номера лицевых счетов.

При этом в компании заявили, что жителям города, у которых есть задолженность перед ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» за тепло, необходимо ее погасить, поскольку неоплаченная задолженность будет взыскана в судебном порядке.

ООО «Вологдагазпромэнерго», позже переименованной в ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» выиграло конкурс на право заключения договора арендной платы имущества у бывшего МУП «Теплоэнергия» в 2012 году сроком на 25 лет.

«Главная цель такой реорганизации – модернизация городской системы теплоснабжения, для чего в общей сложности требуется более 4 миллиардов рублей», - говорилось в сообщении компании.

Однако летом этого года депутаты городской Думы Череповца расторгли договор с компанией, поскольку теплосети города оказались в удручающем состоянии, из-за чего начали часто происходить коммунальные аварии.