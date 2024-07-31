Дмитрий Губерниев стал членом команды Евгения Шулепова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области. Об этом Губерниев рассказал изданию «Спорт экспресс».

«Я горжусь тем, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области, меня здесь торжественно приняли. Мы пообщались с руководством региона, и после моего скромного замечания начали делать дорогу у роддома на улице Герцена. Плюс ко всему пообещали решить проблему с лыжными гонками. Как раз сейчас собираюсь встретиться с руководством школы, где намечается проблема с трассами», - рассказал Губерниев изданию.

Примечательно, что президентом Федерации лыжных гонок Вологодской области является бывший глава Вологды Евгений Шулепов, который в настоящее время находится в СИЗО №2 по обвинению в нескольких преступлениях. Всего в президиуме Федерации, помимо Евгения Шулепова, состоит семь человек.