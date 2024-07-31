Пятеро кандидатов в губернаторы зарегистрированы вологодским избиркомом

[ Общество ]

Избирательная комиссия Вологодской области сегодня зарегистрировала трех кандидатов в губернаторы – Дениса Хрипеля от «Справедливой России-за правду», Георгия Филимонова от «Единой России» и Игоря Катухина от «Партии пенсионеров». Ранее были зарегистрированы еще два кандидата – Александр Морозов от КПРФ и Антон Гримов от ЛДПР.

Таким образом, регистрацию в избиркоме прошли все пять кандидатов в губернаторы.

Также, по сообщению избирательной комиссии, определены даты, время и место проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между кандидатами в губернаторы и дополнительных выборах депутата в Законодательное собрание области по Заречному округу Вологды.

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