Вологжанин перевозил 2,6 кг наркотиков в запаске автомобиля

[ Общество ]

Вологжанин перевозил 2,6 кг синтетических наркотиков в запасном колесе автомобиля, размещенном в багажнике. По информации регионального управления ФСБ, мужчина был задержан в марте этого года на территории Вологодского округа.

«Запрещенное вещество мужчина забрал из тайниковой закладки в Московской области и перевозил на личном автомобиле в г. Вологду с целью последующего незаконного сбыта наркопотребителям региона», - уточнили в управлении ФСБ.

Общая масса перевозимых наркотиков составила 2,623 кг.

Судом подозреваемый был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорен к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Теги:
наркотики приговор
 

Последние новости

Дмитрий Губерниев стал членом команды Евгения Шулепова
Пятеро кандидатов в губернаторы зарегистрированы вологодским избиркомом
Вологжанин перевозил 2,6 кг наркотиков в запаске автомобиля
Мертвая рыба обнаружена в Рыбинском водохранилище
В Грязовце местный житель забил до смерти 82-летнюю мать
Череповчане раскритиковали въездную стелу в город
Вологодское «Динамо» нашло брешь в обороне ФК «Череповец»
Мотофестиваль «Экстрим» пройдет 3 августа в старом аэропорту Вологды
Партию спецтехники для бойцов СВО собрали вологодские единороссы
Следствие предъявило обвинение вологжанину по делу об изнасиловании