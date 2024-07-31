Вологжанин перевозил 2,6 кг наркотиков в запаске автомобиля

Вологжанин перевозил 2,6 кг синтетических наркотиков в запасном колесе автомобиля, размещенном в багажнике. По информации регионального управления ФСБ, мужчина был задержан в марте этого года на территории Вологодского округа.

«Запрещенное вещество мужчина забрал из тайниковой закладки в Московской области и перевозил на личном автомобиле в г. Вологду с целью последующего незаконного сбыта наркопотребителям региона», - уточнили в управлении ФСБ.

Общая масса перевозимых наркотиков составила 2,623 кг.

Судом подозреваемый был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорен к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.