Мертвая рыба обнаружена в Рыбинском водохранилище

Массовый мор рыбы зафиксирован на Рыбинском водохранилище на территории Череповецкого района. Мертвую рыбу на берегу обнаружили местные жители.

«По факту мора рыбы на берегу водоема была организована проверка. Сотрудники администрации района, природоохранной прокуратуры, департамента природных ресурсов, Всероссийского научно - исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и «Главрыбвода» выехали на место, чтобы оценить ситуацию», - сообщается на странице администрации Череповецкого района в соцсетях.

Как показали первоначальные результаты проверки, загрязнений на участке водохранилища нет. Правда, в воде зафиксирован низкий уровень кислорода. Это могло произойти из-за повышения температуры.

Сейчас специалисты намерены провести бактериологический, гидрохимический, гидробиологический анализы, чтобы выяснить истинную причину мора рыбы.