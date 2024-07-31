В Грязовце местный житель забил до смерти 82-летнюю мать

В Грязовце силовики задержали местного жителя по подозрению в убийстве матери. Ее труп был обнаружен соседкой, которая пришла навестить пенсионерку.

«Утром 30 июля в частном доме, расположенном на улице Коммунистической в Грязовце, обнаружено тело 82-летней женщины с множественными ранами головы и туловища. Об этом правоохранителям стало известно через местную жительницу, решившую навестить пенсионерку», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В ходе предварительного расследования с места убийства были изъяты следы, которые указывали на причастность к преступлению сына погибшей женщины. Мужчина задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.