Череповчане раскритиковали въездную стелу в город

Жителям Череповца не понравилась въездная стела в город. Изображение новой стелы опубликовал накануне на своей странице в соцсетях мэр города Вадим Германов. На утро среды пост собрал уже более 300 комментариев, большинство из которых свелись к тому, что новая стела не отражает дух города.

«Эта тема ближе Вологде. Заезжая в город с такой стелой, ожидаешь увидеть преданья старины глубокой, тишину и покой, а Череповец другой по духу, молодой и динамичный, суть города металлургов эта эмблема совсем не отражает. Или уж хотя бы кружева убрать», - пишет череповчанка Наталья.

«Красиво, но это не про Череповец. Стела должна отражать суть города. Череповцу, скорее всего, подошла бы тематика заводов, а не вологодские кружева и белостенные храмы», - уверена жительница города Юлия.

«Череповецкая земля испокон веков славилась своими кузнецами. В середине XIX века кузнечным промыслом занималось около 26 тысяч человек. Это почти как сейчас на Северстали работает. Вот это бы и надо отобразить», - считает житель города Иван.

«Кружевные церкви - это Вологда. У Череповца должно быть своё лицо. А так получается, что нас обезличили, просто где-то на просторах Вологодской области… Если такую аналогию проводить, то и в Шексне, Вытегра, Соколе и прочих городах такие одинаковые стелы должны быть? Где индивидуальность каждого города?», - считает Галина.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что макет стелы местные власти должны были согласовать с горожанами.