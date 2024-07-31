Вологодское «Динамо» нашло брешь в обороне ФК «Череповец»

Вологодские футболисты накануне на выезде встречались с «Череповец - СШОР Витязь». Вологжане атаковали на протяжение всего первого тайма, хозяева умело защищались. После перерыва динамовцы нашли брешь в обороне хозяев поля. С первым ударом вратарь череповчан справился, но на добивании был Дмитрий Долгов, который открыл счёт в матче.

Хозяева могли отыграться спустя пару минут, но Дмитрий Долгов оказался против, вынеся мяч буквально с «ленточки» ворот. В дальнейшем мяч ещё раз побывал в сетке ворот Михаила Зыкова, но гол Кирилла Корепова не был засчитан из-за игры рукой.

В результате матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Динамо» (Вологда). В следующем круге вологжане встретятся с ивановским «Текстильщиком». Матчи 1/128 финала пройдут 20-22 августа. Команды встречались в прошлом сезоне кубка России. Тогда ивановская команда была сильнее - 1:2.