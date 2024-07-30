Мотофестиваль «Экстрим» пройдет 3 августа в старом аэропорту Вологды

В Вологде 3 августа пройдет мотофестиваль «Экстрим». Мероприятие состоится в старом аэропорту. Инициатором выступил вологодский мотоклуб «Дикий ветер».

«Фестиваль объединит более 500 участников из мотоклубов 10 регионов России. Зрителей ждут показательные выступления спортсменов-экстремалов, а также концертно-развлекательная программа с участием вологодских рок-коллективов и известной российской рок-группы «Крематорий», - рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Гости фестиваля увидят шоу мотофристайла, трюки при езде по ровной площадке, езду по бездорожью с препятствиями, а также скоростное маневрирование на время «мотоджимхана». Заявиться на участие в спортивной программе можно будет прямо на месте.

Также на территории аэропорта пройдет выставка ретро-мотоциклов под открытым небом и ярмарка вологодских ремесленников с продажей тематических сувениров.

«Спортивные мероприятия и шоу будут проходить с 11:00 до 16:00. После на сцену выйдут вологодские рок-коллективы «ХБС», «Рокси» «Асоциальная сеть», «Будьготов». В 20:00 выступит группа «Крематорий» со своим бессменным лидером Арменом Григоряном», - уточнили в пресс-службе врио губернатора.

Вход на все мероприятия свободный.