Партию спецтехники для бойцов СВО собрали вологодские единороссы

Очередная партия спецтехники для бойцов, находящихся в зоне выполнения задач специальной военной операции, собрана вологжанами.

«Однопартийцы отработали заявку наших ребят – военнослужащих радиотехнического батальона, с которыми мы постоянно на связи – и передали в пункт сбора гуманитарной помощи «Единой России» радиостанции, тепловизоры, фонари, тактические костюмы», - отметил секретарь Вологодского городского отделения «Единой России», глава Вологды Юрий Сапожников.

Жители города могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Партийный пункт приема работает на ул. Козлёнской, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам: 708-102 (доб. 203) и 8 900 507-87-48.