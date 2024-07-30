Партию спецтехники для бойцов СВО собрали вологодские единороссы

[ Общество ]

Очередная партия спецтехники для бойцов, находящихся в зоне выполнения задач специальной военной операции, собрана вологжанами.

«Однопартийцы отработали заявку наших ребят – военнослужащих радиотехнического батальона, с которыми мы постоянно на связи – и передали в пункт сбора гуманитарной помощи «Единой России» радиостанции, тепловизоры, фонари, тактические костюмы», - отметил секретарь Вологодского городского отделения «Единой России», глава Вологды Юрий Сапожников.

 Жители города могут присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Партийный пункт приема работает на ул. Козлёнской, 6, кабинет 109. Уточнить информацию можно по телефонам: 708-102 (доб. 203) и 8 900 507-87-48.

Теги:
гуманитарная помощь военная операция
 

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