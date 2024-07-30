Следствие предъявило обвинение вологжанину по делу об изнасиловании

Следствие предъявило обвинение вологжанину, который подозревается в изнасиловании женщины. Преступление было совершено 20 июля на улице Прилуцкой. Задержать насильника помог 16-летний подросток, который проходил мимо и услышал крики о помощи.

«Житель города Вологды, ранее судимый за грабеж, напал на ранее неизвестную ему женщину в областном центре и изнасиловал. Его преступные действия были замечены проходившим мимо молодым человеком, который незамедлительно сообщил о них в полицию», - рассказали в региональном управлении следкома.

В настоящее время основные следственные действия по делу уже проведены.

Сегодня же стало известно, что врио начальника городской полиции Сергей Сафронов вручил 16-летнему подростку, который помог задержать преступника, благодарственное письмо.