«Ростелеком» в Вологде помог спасти многоэтажный дом от сноса шлагбаума

В 2023 году собственники решили защитить свой двор и оградить территорию от объезжающих пробки чужих машин, однако не учли все требования по беспрепятственному допуску к зданию спецтранспорта.

«Ростелеком» в Вологде помог сохранить старый шлагбаум, установленный жителями многоэтажного дома № 105А по улице Ленинградской, превратив его в умное устройство.

«Нам пришло предостережение от МЧС с требованием поднять шлагбаум. Но снова открывать двор для всех нам не хотелось. Мы искали организацию, которая сможет модернизировать установленный шлагбаум и сделать так, чтобы он автоматически открывался для пожарной техники и другого спецтранспорта. Благодаря «Ростелекому» наш двор снова закрыт от посторонних машин», - рассказала председатель ТСЖ «Ленинградская 105А» Светлана.

По новым требованиям законодательства, жителям необходимо обеспечить беспрепятственный въезд пожарной техники на придомовые территории. Из-за этого обычные шлагбаумы больше не могут использоваться. В любой момент по требованию контролирующих органов жителей могут обязать оставить заграждающие устройства открытыми на постоянной основе. Именно это случилось с собственниками дома 105А на Ленинградской улице.

«У нас есть эффективное решение, соответствующее всем нормам закона. Мы помогли модернизировать заградительное устройство, подключив сервис «Умный шлагбаум» из экоплатформы «Ростелеком Ключ». Обновленный механизм определяет и автоматически пропускает подъезжающий спецтранспорт и жильцов дома — благодаря системе распознавания автомобильных номеров. Открывать шлагбаум для гостей и курьеров можно с помощью приложения*», - рассказал директор вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

После модернизации заградительного устройства и внедрения цифрового решения от «Ростелекома» шлагбаум проверила служба МЧС. Шлагбаум поднялся автоматически, как только пожарная машина подъехала к нему. Представители организации подтвердили соблюдение всех требований по беспрепятственному въезду транспорта специального назначения на территорию дома.

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