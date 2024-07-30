Массовым отравлением детей под Великим Устюгом заинтересовалось следствие

[ Общество ]

Массовым отравлением детей в палаточном лагере «Салют», расположенном в Великоустюгском округе, заинтересовалось региональное управление следственного комитета. Как сообщалось ранее, несколько человек после отравления обратились за медицинской помощью, два человека были госпитализированы.   

«Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил территориальному следственному отделу проведение процессуальной проверки и выяснение всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении регионального управления следкома.

Также проверка организована прокуратурой, которая даст свою оценку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологическом благополучии.

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