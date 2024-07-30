В Череповце перед судом предстали мошенницы, обокравшие пенсионера

Череповецкий городской суд вынес приговор двум жительницам Череповецкого района 37 и 42 лет. Их признали виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В декабре 2023 женщины договорились между собой украсть деньги у какого-нибудь пенсионера. Утром 26 декабря одна из женщин через домофон позвонила в квартиру в доме на улице Ленина в Череповце. Там проживал 91-летний мужчина. Представившись социальным работником, она попросила впустить ее в квартиру под предлогом выдачи дополнительной пенсии. Пенсионер согласился.

Находясь в квартире, женщина попросила у мужчины паспорт. Отвлекая доверчивого пенсионера разговорами, она повела его на кухню, чтобы ее подельница смогла проникнуть в квартиру через открытую дверь. Во время поисков паспорта пенсионер достал из шкафчика на кухне пакет с документами, банковскими картами и денежными средствами в размере 350 тысяч рублей, затем отправился на поиски паспорта в комнату. Тогда вторая злоумышленница, которая пряталась все это время в туалете, проскочила на кухню, похитила пакет с деньгами и быстро вышла из квартиры.

Паспорт пенсионер так и не нашел. «Соцработница» сообщила ему, что без документа она не может выдать пенсию и сразу же покинула квартиру.

На суде подсудимая, представившаяся соцработником, согласилась с предъявленным обвинением. Но полагает, что у потерпевшего было похищено не 350 000 рублей, а 120 000 рублей, поскольку ее подельница отдала ей лишь 60 000 рублей, хотя они договаривались поделить деньги поровну.

Вторая подсудимая вину не признала и пояснила, что ни в каких кражах она не участвовала, а ждала свою подругу на первом этаже в подъезде, пока та поднималась в квартиру к своей знакомой за деньгами, которые та брала у нее в долг.

Череповецкий городской суд признал женщин виновными и назначил первой наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком на такой же период. Второй осужденной, непосредственно похищавшей из квартиры деньги, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Также постановлено взыскать с обеих осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевшего 350 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.