В музее Кириллова покажут коллекцию свадебных платьев местных жителей

1 августа в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике состоится открытие эксклюзивной выставки «Кирилловские свадебные традиции». Экспозиция приурочена к Году Семьи. Начало мероприятия в 15:00.

«На выставке «Кирилловские свадебные традиции» мы представим более 20 свадебных образов разного времени. Это и костюм крестьянской невесты, платье послевоенного времени, советские наряды 60-х – 80-х годов разного производства и изготовления, платья и аксессуары невест 90-х и 2000-х годов», – сообщает генеральный директор музея Михаил Шаромазов.

Партнером выставки, стал салон «NEVESTA» (г. Череповец). Он предоставил для проекта Кирилло-Белозерского музея-заповедника свадебное платье из современной коллекции.

«Выставка состоит из трех частей. Первая – рассказывает о традициях крестьянской свадьбы, с ее обрядами и правилами; о четырех основных церемониях, составляющих свадебный ритуал: сватовство, подготовка к браку, свадебная церемония с венчанием в церкви и утверждение совершившегося брака. Вторая – посвящена советской свадьбе с регистрацией в ЗАГСе, обычаями и ритуалами. И третья часть, заключительная – это современная свадьба с ее новшествами», – пояснила куратор выставки Анна Репина.

На выставке представлено более 200 предметов из фондов Кирилло-Белозерского музея-заповедника, а также личные вещи и предметы жителей города Кириллова и Кирилловского округа, связанные со свадебной тематикой. Иллюстрируют выставку свадебные фотографии из 30 семейных архивов местных жителей с 1960-х годов по сегодняшнее время.

Посмотреть экспозицию можно до ноября 2024 года.

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